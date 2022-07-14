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Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера

14.07.2022 12:00
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Донецкий "Шахтер" официально представил нового главного тренера

Игор Йовичевич сменил Роберто де Дзерби на посту главного тренера донецкого "Шахтера". Об этом официально сообщила пресс-служба "горняков".
Контракт с 48-летним хорватским специалистом рассчитан на два года.
Ранее Йовичевич возглавлял Днепр-1, с которым в прошлом, незавершенном сезоне, финишировал на третьем месте.
Кроме того, специалист тренировал Карпаты, словенский Целе и Динамо Загреб из Хорватии. Всего в чемпионате и кубке Украины Йовичевич как тренер провел 92 матча, 37 из которых выиграл, столько же проиграл и добыл 18 ничьих.




Теги: футбол, контракт, тренер, ФК "Шахтёр"
 
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