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Шахтер провел первую тренировку под руководством Йовичевича
15.07.2022 13:00
Донецкий Шахтер в Нидерландах провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича. Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, в первом занятии приняли участие 27 футболистов.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков.
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиєнко, Валерий Бондар, Виктор Корниєнко, Юхим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Криськов, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев.
Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.
Теги: Нидерланды, тренировка, тренер, ФК "Шахтёр"
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