Сотни украинцев присоединились к флешмобу "Бегу за Азовсталь"

23.07.2022 17:00

Ассоциация семей защитников "Азовстали" организовала спортивный флешмоб в поддержку гарнизона "Мариуполь" - "Бегу за "Азовсталь". Флешмоб одновременно проходит в 15 городах Украины, а также - в Варшаве и Торонто. Об этом сообщает Укринформ.

“Цель – привлечь внимание к защитникам Азовстали, мы хотим, чтобы третьи стороны – Международный Комитет Красного Креста, другие международные организации повлияли на то, чтобы улучшить условия их пребывания, чтобы у нас была гарантированная связь с ними, поскольку уже более двух месяцев мы не знаем, что с ними, точно не знаем, где их удерживают”, - говорит волонтер патронатной службы "Азов" Наталья Соловьева.

Марафон продлится неделю - с 23 по 30 июля - и завершится в Киеве. Каждый участник пробежит ту дистанцию, которую сам себе определил.