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Благотворительный матч Шахтер - Аякс под угрозой срыва
24.07.2022 13:00
В субботу, 23 июля, нидерландский клуб в Австрии должен был провести спарринг с немецким Айнтрахтом, однако игру отменили. Как сообщает NL Times, причиной такого решения стало то, что в составе Аякса зафиксированы случаи заражением коронавирусом, передает iSport.
Пресс-служба клуба не информирует, кто сдал положительные тесты на Covid-19. Все те, кто сдали отрицательные тесты, отправились в Нидерланды.
Следует отметить, что 26 июля Аякс должен был провести благотворительный матч с донецким Шахтером. На данный момент судьба поединка неизвестна.
Теги: ФК "Шахтёр", благотворительный тур, COVID-19
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