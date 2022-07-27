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Шахтер проиграл Аяксу в благотворительном матче (ВИДЕО)
27.07.2022 08:00
Во вторник, 26 июля, донецкий Шахтер провел товарищеский матч с Аяксом на Йохан Кройф Арене, сообщает iSport.
В составе "горняков" вышли десять воспитанников с клубной академии, что является необычным достижением для Шахтера.
Счет в поединке был открыт на 33-й минуте после феноменального прохода Михаила Мудрика, который начал атаку со своей половины поля. Добравшись до штрафной соперника, Михаил нанес голевой удар. Перед перерывом амстердамский клуб сравнял счет: Тадич завершил атаку после скидки Антонио.
Во втором тайме Аякс имел большое преимущество, которое воплотил в два гола. Сначала Бергейс поразил ворота Шахтера, а затем Кудус установил окончательный счет встречи - 3:1.
Теги: ФК "Шахтёр", благотворительный тур
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