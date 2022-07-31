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"Шахтер" сыграл вничью с "Утрехтом" (ВИДЕО)
31.07.2022 13:00
Донецкий "Шахтер" провел очередной благотворительный матч. На этот раз соперником "горняков" выступил голландский "Утрехт", на поле которого и прошла эта встреча.
Игра завершилась со счетом 2:2. В составе украинской команды голы забивали Бондаренко и Крыськив.
Добавим, что 7 августа "Шахтер" проведет в Риме благотворительный матч с местной "Ромой".
Теги: Нидерланды, ничья, ФК "Шахтёр", благотворительный тур
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