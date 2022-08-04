Заря - Университатя: прогноз букмекеров и анонс матча квалификации Лиги конференций

04.08.2022 15:00

Сегодня, 4 августа, луганская "Заря" проведет первый поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".

Номинально домашний матч украинский клуб вынужденно сыграет в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин".

Букмекеры не выделили явного фаворита предстоящей встречи. Коэффициент на победу "Зари" составляет 2,25, на ничью - 3,25, а на победу "Университати" - 2,65.

В Украине поединок луганского клуба покажет телеканал "2+2" с задержкой в 15 минут. Также игру в прямом эфире будет транслировать телеканал "Setanta Sports".

Начало матча - в 20:30 по киевскому времени.