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Заря - Университатя: прогноз букмекеров и анонс матча квалификации Лиги конференций
04.08.2022 15:00
Сегодня, 4 августа, луганская "Заря" проведет первый поединок третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".
Номинально домашний матч украинский клуб вынужденно сыграет в польском городе Люблин на стадионе "Арена Люблин".
Букмекеры не выделили явного фаворита предстоящей встречи. Коэффициент на победу "Зари" составляет 2,25, на ничью - 3,25, а на победу "Университати" - 2,65.
В Украине поединок луганского клуба покажет телеканал "2+2" с задержкой в 15 минут. Также игру в прямом эфире будет транслировать телеканал "Setanta Sports".
Начало матча - в 20:30 по киевскому времени.
Теги: прогноз, букмекер, анонс, ФК "Заря", Лига конференций
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