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Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"
07.08.2022 17:00
Сегодня, 7 августа, в Риме состоится товарищеский матч "Рома" - "Шахтер". Игра на "Стадио Олимпико" начнется в 21:45 по киевскому времени. На матч продано уже более 70 тысяч билетов.
Как указывает официальный сайт "Шахтера", встреча состоится в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллионов гривен.
В прямом эфире поединок "Рома" - "Шахтер" покажут медиасервис MEGOGO, телеканал XSPORT и YouTube-канал Шахтера.
Теги: товарищеский матч, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, Рома
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