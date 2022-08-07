Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"

07.08.2022 17:00

Сегодня, 7 августа, в Риме состоится товарищеский матч "Рома" - "Шахтер". Игра на "Стадио Олимпико" начнется в 21:45 по киевскому времени. На матч продано уже более 70 тысяч билетов.

Как указывает официальный сайт "Шахтера", встреча состоится в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны. За 5 благотворительных матчей, сыгранных весной, было собрано 13,2 миллионов гривен.

В прямом эфире поединок "Рома" - "Шахтер" покажут медиасервис MEGOGO, телеканал XSPORT и YouTube-канал Шахтера.



