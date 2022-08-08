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"Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)
08.08.2022 10:00
В воскресенье, 7 августа, "Шахтер" сыграл благотворительный матч с "Ромой". Победу одержал итальянский клуб - 5:0.
Голы забивали: Пеллегрини, 18, Манчини, 41, Спинаццола, 45, Дзаньоло, 59, Бове, 87.
Все средства, собранные с этого матча, будут направлены на гуманитарную помощь Украине.
Теги: товарищеский матч, ФК "Шахтёр", благотворительный тур, Рома
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