"Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)

08.08.2022 10:00

В воскресенье, 7 августа, "Шахтер" сыграл благотворительный матч с "Ромой". Победу одержал итальянский клуб - 5:0.

Голы забивали: Пеллегрини, 18, Манчини, 41, Спинаццола, 45, Дзаньоло, 59, Бове, 87.

Все средства, собранные с этого матча, будут направлены на гуманитарную помощь Украине.