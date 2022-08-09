"Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"

09.08.2022 12:00

Украинский футбольный клуб "Шахтер" стал партнером United24 – он будет поддерживать направление "Медицинская помощь". Об этом говорится в пресс-релизе United24.

Первым проектом "Шахтера" и United24, который должен способствовать увеличению объема благотворительных пожертвований в поддержку Украины, станет программа "Вместе за Украину" (Pitch in for Ukraine). Ее идея состоит в том, чтобы продать за благотворительные взносы виртуальные поля известных украинских стадионов.

"Шахтер" выставил на благотворительную продажу цифровую копию поля "Донбасс Арена".

Человек из любого уголка мира, желающий поддержать Украину, может внести вклад и стать совладельцем стадиона в цифровом формате.

Бывший стадион "Шахтера" стал первым виртуальным полем кампании. Цифровая версия легендарной "Донбасс Арены" содержит 154 000 пикселей, которые фанаты могут выбирать в зависимости от одного из шести уровней пожертвований, начиная с суммы в 15 фунтов стерлингов. На каждом PoP будет имя человека, сделавшего добровольный взнос, и уникальный номер вместе с эксклюзивным контентом для болельщиков на футбольный сезон-2022/23.

Средства от продажи пикселей будут направлены на программы помощи детям от фонда Shakhtar Social, Медицинскую помощь через UNITED24, гуманитарные проекты фондов Saving lives и KSE Foundation.

Пиксели можно будет приобрести с 23 августа на сайте www.pitchinforukraine.org.