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Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров

11.08.2022 17:00
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Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров

Сегодня, 11 августа, луганская "Заря" проведет второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати", сообщает ТСН.
Первый матч между луганчанами и "бронзовым" призером Чемпионата Румынии состоялся 4 августа в Польше и завершился минимальной победой украинского коллектива со счетом 1:0.
Ответный поединок команды проведут в четверг, 11 августа, в Крайове на стадионе "Йон Облеменко". Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2, однако с 10-минутным опозданием. Также игру можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports. Кроме того, посмотреть матч "Университатя" - "Заря" можно на платформе "Киевстар ТВ".
Фаворитом этой встречи являются хозяева. Так, коэффициент победы на победу румын оценивается в 1,84. Ничья – 3,54. Победа лугачан, в свою очередь, равна 3,98.



Теги: прогноз, букмекер, ФК "Заря", Лига конференций
 
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