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Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)

12.08.2022 10:00
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Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)

Заря разгромно проиграла Университате в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций — 0:3, сообщает sportarena.com.
Хозяева провели быстрый гол. После подачи углового забил бразильский защитник Силва. В начале второго тайма Университатя забила еще дважды. За короткое время отличились форвард Байарам и защитник Банку.
В первом матче Заря обыграла Университатю (1:0). Единственный гол в матче забил Денис Нагнойный. По сумме двух встреч в следующий раунд соревнований вышла Университатя.



Теги: проигрыш, ФК "Заря", Лига конференций
 
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