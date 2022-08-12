Последние новости раздела
- Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)10:00
- Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров17:00
- "Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"12:00
- "Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)10:00
- Сегодня "Шахтер" сыграет товарищеский матч с "Ромой"17:00
- УЕФА наказал Фенербахче за пропутинские кричалки фанатов12:00
- «Заря» обыграла «Университатю» в квалификации Лиги конференций (ВИДЕО)08:00
- Заря - Университатя: прогноз букмекеров и анонс матча квалификации Лиги конференций15:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Утрехтом" (ВИДЕО)13:00
- Шахтер проиграл Аяксу в благотворительном матче (ВИДЕО)08:00
Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)
12.08.2022 10:00
Заря разгромно проиграла Университате в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций — 0:3, сообщает sportarena.com.
Хозяева провели быстрый гол. После подачи углового забил бразильский защитник Силва. В начале второго тайма Университатя забила еще дважды. За короткое время отличились форвард Байарам и защитник Банку.
В первом матче Заря обыграла Университатю (1:0). Единственный гол в матче забил Денис Нагнойный. По сумме двух встреч в следующий раунд соревнований вышла Университатя.
Теги: проигрыш, ФК "Заря", Лига конференций
Читайте также:
- Луганская Заря стартовала в Лиге конференций с поражения (ВИДЕО)
- "Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)
- Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы
- "Заря" проиграла третий матч подряд в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан
- "ПСЖ" сенсационно разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)
- В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"13:00
- Порошенко на Донетчине передал 11 бронемашин защитникам Украины12:00
- В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО08:00
- В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала13:00
- В ДонОВА показали последствия обстрела Бахмута (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Донецке загорелся пивзавод08:00
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта15:00
- В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"13:00
- Порошенко на Донетчине передал 11 бронемашин защитникам Украины12:00
- В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара11:00
- Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО08:00
- Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров17:00
- Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма15:00
- "Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение14:00
- В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала13:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- Пентагон оценил потери РФ на войне в Украине
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)
- В оккупированном Мариуполе бастуют работники водоканала
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Стивен Сигал приехал в Еленовку для съемок документального фильма
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "АТБ" прекращает свою работу в Донецкой области - и.о. мэра Селидово
- В Донецкой области ввели особый режим движения транспорта
- В оккупированном Донецке загорелся пивзавод
- В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара