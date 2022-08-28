Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера

28.08.2022 17:00

В воскресенье, 28 августа, отмечается День шахтера и День Донецка. Защитник "Адана Демирспор" Ярослав Ракицкий, который длительное время выступал за донецкий "Шахтер", поздравил Донецк с Днем города.

Футболист опубликовал пост в Instagram, в котором выразил уверенность в процветающем будущем города в Украине.

"С днем Шахтера, с днем города Донецка! Мы процветали под знаменем Украины и будем процветать.

Город роз расцветет снова и возродится! Любимый город, я верю, что ты выстоишь и вернешься домой! Мира нам!", - написал Ракицкий.



