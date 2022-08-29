"Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ

29.08.2022 08:00

Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Украины. Во втором туре "горняки" нанесли поражение криворожскому "Кривбассу" со счетом 1:0, сообщает УП.

Первый тайм матча "Шахтер" – "Кривбасс" закончился нулевой ничьей. Хотя обе команды имели возможность открыть счет: Артем Бондаренко и Даниил Сикан не реализовали моменты у дончан, тогда как Назар Волошин у криворожцев на добивании с нескольких метров пробил выше ворот.

Старт второй половины встречи проходил по идентичному сценарию. "Шахтер" продолжал контролировать мяч, тогда как "Кривбасс" отвечал контратаками.

И все же "Шахтеру" удалось забить. Через две минуты после того, как "Кривбасс" остался вдесятером после удаления Никиты Татаркова, подачу с фланга в исполнении Михаила Мудрика замкнул Артем Бондаренко. Этот гол оказался единственным в матче.

Поединок прошел в знаковый для "горняков" день, поскольку в последнее воскресенье августа отмечается День города Донецк.

На матч с Кривбассом подопечные Игоря Йовичевича вышли в черных футболках с надписью "Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе".