- "Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ08:00
- Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера17:00
- Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов10:00
- Сегодня стартует новый сезон украинской Премьер-лиги13:00
- Усик защитил чемпионские титулы в поединке с Джошуа09:00
- Анонс и прогноз боя-реванша Усик — Джошуа13:00
- Заря выбыла из розыгрыша Лиги конференций (ВИДЕО)10:00
- Университатя — Заря: анонс матча и прогнозы букмекеров17:00
- "Шахтер" выставил на продажу виртуальную "Донбасс Арену"12:00
- "Шахтер" разгромно проиграл "Роме" (ВИДЕО)10:00
"Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ
Донецкий "Шахтер" одержал первую победу в новом розыгрыше чемпионата Украины. Во втором туре "горняки" нанесли поражение криворожскому "Кривбассу" со счетом 1:0, сообщает УП.
Первый тайм матча "Шахтер" – "Кривбасс" закончился нулевой ничьей. Хотя обе команды имели возможность открыть счет: Артем Бондаренко и Даниил Сикан не реализовали моменты у дончан, тогда как Назар Волошин у криворожцев на добивании с нескольких метров пробил выше ворот.
Старт второй половины встречи проходил по идентичному сценарию. "Шахтер" продолжал контролировать мяч, тогда как "Кривбасс" отвечал контратаками.
И все же "Шахтеру" удалось забить. Через две минуты после того, как "Кривбасс" остался вдесятером после удаления Никиты Татаркова, подачу с фланга в исполнении Михаила Мудрика замкнул Артем Бондаренко. Этот гол оказался единственным в матче.
Поединок прошел в знаковый для "горняков" день, поскольку в последнее воскресенье августа отмечается День города Донецк.
На матч с Кривбассом подопечные Игоря Йовичевича вышли в черных футболках с надписью "Донецк. Солнце Украины встает на Донбассе".
Теги: футбол, Чемпионат Украины, победа, ФК "Шахтёр"
- "Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)15:00
- Часть Славянска обесточена в результате обстрела11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- УЗ возобновила эвакуационные рейсы из Покровска17:00
- В Донецкой области продлевают комендантский час13:00
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция15:00
- В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация17:00
- "Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)15:00
- ФСБ назвала второго "подозреваемого" в убийстве Дугиной (ВИДЕО)13:00
- Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС12:00
- Часть Славянска обесточена в результате обстрела11:00
- В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" одержал первую победу в новом сезоне УПЛ08:00
- Ярослав Ракицкий поздравил дончан с Днем города и Днем шахтера17:00
- Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)15:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- На Донетчине возобновила работу Карловская фильтровальная станция
- Путин издал два указа по украинским беженцам
- Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)
- Российские захватчики обстреляли химтехникум в Славянске
- В Донецкой области продлевают комендантский час
- Оккупанты обустроили под Мариуполем лагерь "путинюгенда"