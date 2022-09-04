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"Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов
Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против немецкого "Лейпцига" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
За три дня до старта в турнире "горняки" обнародовали свою заявку игроков. В нее вошли 27 игроков, из которых восемь прошли по списку В. Стоит отметить, что в составе дончан есть трое иностранцев – бразилец Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек и буркиниец Лассина Траоре.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.
Календарь всех поединков "Шахтера" выглядит так:
- 6 сентября, 22:00. Лейпциг – Шахтер
- 14 сентября, 19:45. Шахтер – Селтик
- 5 октября, 22:00. Реал – Шахтер
- 11 октября, 22:00. Шахтер – Реал
- 25 октября, 22:00. Селтик – Шахтер
- 2 ноября, 19:45. Шахтер – Лейпциг.
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", заявка
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