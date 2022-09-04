"Шахтер" заявил 27 футболистов на Лигу чемпионов

04.09.2022 17:00

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет в гостях против немецкого "Лейпцига" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

За три дня до старта в турнире "горняки" обнародовали свою заявку игроков. В нее вошли 27 игроков, из которых восемь прошли по списку В. Стоит отметить, что в составе дончан есть трое иностранцев – бразилец Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек и буркиниец Лассина Траоре.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов.

Календарь всех поединков "Шахтера" выглядит так: