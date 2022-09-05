Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»

05.09.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Лейпцигом" свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение соперникам украинской команды. Успех "Шахтера" оценивается коэффициентом 12,50, ничья - 7,10, победа "Лейпцига" - 1,23.
Поединок "Лейпциг" - "Шахтер" пройдет "РБ Арене" в Лейпциге, начало в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи в Украине можно будет посмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен на видеосервисе Megogo, и платформе Volia TV.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх