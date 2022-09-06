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УЕФА запретила "Шахтеру" рекламировать United24
06.09.2022 16:00
Чиновники УЕФА запретили "Шахтеру" использовать логотип национальной благотворительной платформы United24 на матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Трибуна.
Донецкий клуб хотел нанести соответствующую надпись на форму в качестве рекламной. Однако в УЕФА почему-то посчитали платформу политической. А в соответствии с регламентом организации использование логотипов благотворительных организаций возможно только при условии, что они не связаны с политикой.
Таким образом, "горняки" в еврокубковых матчах будут выступать с нанесенным титульным спонсором СКМ.
Отметим, что глобальная платформа United24 создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии.
Теги: УЕФА, запрет, логотип, ФК "Шахтёр", United24
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