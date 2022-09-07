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"Шахтер" стартовал в ЛЧ-2022/23 с разгрома "Лейпцига" (ВИДЕО)

07.09.2022 08:00
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"Шахтер" стартовал в ЛЧ-2022/23 с разгрома "Лейпцига" (ВИДЕО)

"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1. Об этом сообщает УП.
Уже на старте поединка "Шахтер" оказался впереди.
На 57-й минуте "Лейпциг" сравнял счет, однако только через две минуты "горняки" снова вышли вперед.
Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе "Шахтера", удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.
Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полный разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.



Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
 
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