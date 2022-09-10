Легенда "Шахтера" и сборной Украины стал тренером российского клуба

10.09.2022 16:00

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Геннадий Зубов вошел в тренерский штаб российского клуба второй лиги "Звезда" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Вместе с ним на заработки в страну-агрессор подался экс-тренер детско-юношеской академии "Шахтера" Анатолий Скирчук, получивший должность помощника наставника "Звезды".

Геннадий Зубов родился в Алчевске. За свою карьеру играл за Сталь Алчевск, Шахтер, Зарю, Мариуполь. После окончания карьеры работал в детско-юношеской академии "горняков". В 2019-2021 годах был одним из тренеров молодежного состава клуба.

На счету Зубова более 300 матчей за донецкий клуб, в которых он забил 73 мяча. Цвета национальной сборной Украины футболист защищал в 29 матчах, забил 3 гола.