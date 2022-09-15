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"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)

15.09.2022 12:00
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"Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" во втором матче группового турнира ЛЧ-22/23 сыграл вничью с "Селтиком" из Глазго, сообщает UA-Футбол.
Шотландцы на старте поединка выглядели получше и закономерно повели в счете после быстрой фланговой атаки, которую завершил Хатате.
Впрочем, еще до перерыва горняки отыгрались – после встречной атаки по флангу – шикарный пас на Мудрика, и Михаил, сместившись, дал под перекладину!
Второй тайм прошел без голов - матч так и закончился вничью 1:1, которая, наверное, устроила обе команды.



Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Шахтёр"
 
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