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Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"

05.10.2022 17:00
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Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"

Сегодня, 5 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Реал" — "Шахтер" (Донецк). Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Берабеу".
Прямая телетрансляция "Реал" — "Шахтер" пройдет на платформе стримингового онлайн телевидения "Megogogo" — официального эксклюзивного транслятора Лиги чемпионов на территории Украины.
Просмотр матча также будет доступен на платформе Volia TV, где официально транслируются матчи еврокубков. Начало прямого эфира в 22:00.



Теги: ФК "Шахтёр", Лига чемпионов, Реал (Мадрид)
 
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