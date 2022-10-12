"Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних секундах матча (ВИДЕО)

12.10.2022 08:00

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью c мадридским "Реалом" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 1:1, сообщает ТСН.

Счет матча был открыт в начале второго тайма — Богдан Михайличенко закрутил мяч в глубину штрафной, где его головой встретил Александр Зубков и поразил ворота. До конца основного времени поединка "Реал" так и не смог ответить "горнякам".

Лишь на последних секундах компенсированного времени Антонио Рюдигер выиграл верховую борьбу у Анатолия Трубина и сравнял счет. При этом игроки ударились головами – было много крови.