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ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова

14.10.2022 17:00
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ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова

Футбольный клуб "Шахтер" бизнесмена Рината Ахметова оплатит лечение защитника Мариуполя морпеха Михаила Дианова, а собранные на его лечение деньги передадут на нужды других военных. Об этом сообщил сам морпех в Facebook.
"Все ваши донаты передаю на лечение собратьям! Они должны найти правильное и честное применение. Я получил колоссальную сумму пособия от простых граждан. В общей сложности 23 млн 430 тысяч грн. Нет достаточных слов благодарности всем вам", - сообщил он.
Морпех уточнил, что собранные пожервования планировал потратить на лечение. "Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб "Шахтер" решили помочь мне с лечением, с поиском лучших врачей за рубежом, с подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука", - написал Дианов.
Он надеется, что собранные украинцами более 23 млн гривен помогут многим ветеранам.
"Я знаю, что мне повезло больше, чем многим ребятам. Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями больше. Поэтому я решил направить все собранные средства моим собратьям. Вы стремились помочь мне одному, а надеюсь, поможете многим защитникам Украины", - добавил Дианов.



Теги: защитник, лечение, Азовсталь, ФК "Шахтёр"
 
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