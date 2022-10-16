Последние новости раздела
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ15:00
- ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова17:00
- "Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних секундах матча (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" – "Реал": анонс матча Лиги чемпионов13:00
- "Шахтер" минимально проиграл "Реалу" (ВИДЕО)08:00
- Где смотреть матч Лиги чемпионов "Реал" - "Шахтер"17:00
- "Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов12:00
- Капитан "Зари" стал игроком "Шахтера"12:00
- "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" (ВИДЕО)12:00
"Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ
16.10.2022 15:00
Сегодня, 16 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в 7-м туре УПЛ. Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 5 матчей чемпионата Украины "Шахтер" имеет 13 очков и идет вторым в турнирной таблице. "Динамо" имеет 9 пунктов и идет девятым.
Букмекеры считают, что фаворитом матча 7-го тура УПЛ является именно "Шахтер". На победу "горняков" коэффициент 2,12. Ничью оценивают в 3,45. Выигрыш "Динамо" – 3,40.
Матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов" и начнется в 17:00. Трансляция - на канале Setanta Sports.
Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, анонс
Читайте также:
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)
- Сегодня в Киеве состоится суперклассико "Динамо" - "Шахтер"
- Динамо – Шахтер: прогноз на суперматч УПЛ
- Анонс топ-матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо"
- "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" на НСК "Олимпийский"
- "Шахтер" взял реванш у "Динамо" за поражение в Кубке Украины (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Харькове из-за проблем с электричеством остановилось метро12:00
- Укрпочта объявила конкурс на рождественскую марку11:00
- Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)08:00
- В Кураховской громаде стартует проект «Накорми голодного»17:00
- "Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ15:00
- Украинцы за двое суток задонатили 150 млн грн на "Ловцов Шахедов"13:00
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)11:00
- Украинские активисты предложили $50 тысяч за пленение Гиркина10:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Изменился порядок выплат помощи для переселенцев от ООН
- В оккупированном Донецке - "бавовна" в здании "мэрии" (ВИДЕО)
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорск прибыл первый с 8 апреля поезд из Киева
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя
- ФК "Шахтер" оплатит лечение защитника Азовстали Дианова