"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)

17.10.2022 08:00

Донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" уверенно победил киевское "Динамо" в Классическом дерби со счетом 3:1.

За "Шахтер" забили Зубков, Мудрик и Сикан. У "Динамо" отличился Ванат.

Таким образом "Шахтер" набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади "Днепра-1" (18). У "Динамо" набрано только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

Гимн Украины перед началом матча исполнила Екатерина Полищук ("Пташка") - освобожденная из плена парамедик с "Азовстали".