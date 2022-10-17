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"Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)
17.10.2022 08:00
Донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" уверенно победил киевское "Динамо" в Классическом дерби со счетом 3:1.
За "Шахтер" забили Зубков, Мудрик и Сикан. У "Динамо" отличился Ванат.
Таким образом "Шахтер" набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади "Днепра-1" (18). У "Динамо" набрано только 9 очков после 6 сыгранных матчей.
Гимн Украины перед началом матча исполнила Екатерина Полищук ("Пташка") - освобожденная из плена парамедик с "Азовстали".
Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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