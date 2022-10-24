"Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

24.10.2022 17:00

Во вторник, 25 октября, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против шотландского "Селтика".

Букмекеры в предстощем поединке отдают предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на победу "Селтика" составляет 1,87, на ничью – 3,90, а на победу "Шахтера" – 4,10.

Матч пройдет на стадионе "Селтик Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

В прямом эфире поединок "Селтик" — "Шахтер" на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.