Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

01.11.2022 15:00

2 ноября, на стадионе "Пепси-Арена" в столице Польши Варшаве донецкий "Шахтер" и немецкий "Лейпциг" разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Украинцы уже гарантировали себе выход в евровесну, а победа над соперником из Германии позволит им продолжить выступления в самом престижном клубном турнире.

Аналитики больше верят в успех "Лейпцига". Ставки на победу немецкого коллектива оцениваются коэффициентом 1,65. Показатели на ничью достигают уровня 3,90. А на триумф "Шахтера" можно поставить с котировкой 5,00.

При этом эксперты предлагают индекс 4,50 на выход "Шахтера" в 1/8 финала. Аналогичное событие в отношении "Лейпцига" оценивается показателем в 1,17.