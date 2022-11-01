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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

01.11.2022 15:00
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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов

2 ноября, на стадионе "Пепси-Арена" в столице Польши Варшаве донецкий "Шахтер" и немецкий "Лейпциг" разыграют путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
Украинцы уже гарантировали себе выход в евровесну, а победа над соперником из Германии позволит им продолжить выступления в самом престижном клубном турнире.
Аналитики больше верят в успех "Лейпцига". Ставки на победу немецкого коллектива оцениваются коэффициентом 1,65. Показатели на ничью достигают уровня 3,90. А на триумф "Шахтера" можно поставить с котировкой 5,00.
При этом эксперты предлагают индекс 4,50 на выход "Шахтера" в 1/8 финала. Аналогичное событие в отношении "Лейпцига" оценивается показателем в 1,17.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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