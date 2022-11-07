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"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

07.11.2022 17:00
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"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23. Своего соперника узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер", сообщает ТСН.
Команда Игоря Йовичевича померится силами с французским "Ренном", который выступал в одной группе с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли "красно-черным".



Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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