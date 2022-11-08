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ФК "Шахтер" передал $100 000 на восстановление стадиона в Ирпене

08.11.2022 13:00
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ФК "Шахтер" передал $100 000 на восстановление стадиона в Ирпене

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) передал 100 000 долларов для возобновления разрушенного в результате российского вторжения стадиона в Ирпене. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает пресс-служба клуба.
"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.
Клуб Рината Ахметова также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.



Теги: Ирпень, деньги, стадион, восстановление, ФК "Шахтёр"
 
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