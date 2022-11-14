Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)

14.11.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)

В воскресенье донецкий Шахтер и луганская Заря встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает UA-Футбол.
Уже на 13-й минуте горняки забили быстрый гол. После углового Траоре сбросил на Бондаренко, который в упор расстрелял ворота Мацапуры. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.



Теги: ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх