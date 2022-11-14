Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)

14.11.2022 15:00

В воскресенье донецкий Шахтер и луганская Заря встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает UA-Футбол.

Уже на 13-й минуте горняки забили быстрый гол. После углового Траоре сбросил на Бондаренко, который в упор расстрелял ворота Мацапуры. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.