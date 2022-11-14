Последние новости раздела
- Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)15:00
- Шахтер – Заря. Анонс и прогноз донбасского дерби13:00
- ФК "Шахтер" передал $100 000 на восстановление стадиона в Ирпене13:00
- "Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы17:00
- "Шахтер" после поражения от "Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Букмекеры оценили шансы "Шахтера" на выход в плей-офф Лиги чемпионов15:00
- "Шахтер" ничьей с "Селтиком" гарантировал себе евровесну (ВИДЕО)08:00
- "Селтик" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов17:00
- "Шахтер" уверенно обыграл "Динамо" во Львове (ВИДЕО)08:00
- "Шахтер" - "Динамо". Анонс и прогноз матча УПЛ15:00
Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)
14.11.2022 15:00
В воскресенье донецкий Шахтер и луганская Заря встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает UA-Футбол.
Уже на 13-й минуте горняки забили быстрый гол. После углового Траоре сбросил на Бондаренко, который в упор расстрелял ворота Мацапуры. Но луганчане перед перерывом сравняли, а сразу после начала второго тайма вышли вперед. В обоих случаях героем стал Игорь Кирюханцев. Сначала он замкнул дальнюю стойку, а потом классно выкатил под удар Булеце. Шахтер дважды отправлял мяч в сетку, но судейская бригада фиксировала офсайд. В конце концов, Мудрик ассистировал Бондарю, забившему гол уже по правилам. 2:2 в итоге – Шахтер не смог воспользоваться осечкой Днепра-1.
Теги: ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
Читайте также:
- "Шахтер" ушел от поражения в матче против загребского "Динамо" (ВИДЕО)
- "Шахтер" не смог обыграть "Минай" (ВИДЕО)
- "Шахтер" и "Динамо" разошлись миром (ВИДЕО)
- "Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"
- Фонсека прокомментировал нулевую ничью с "Динамо"
- «Александрия» прервала победную серию «Шахтера»
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы08:00
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"17:00
- Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте17:00
- Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе заработал телеканал оккупантов17:00
- Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона17:00
- Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)15:00
- Зеленский посетил освобожденный Херсон13:00
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы12:00
- Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября11:00
- Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы08:00
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"17:00
- Укрзализныця запустила акцию "Билет к победе"15:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- В Запорожской ОВА рассказали о ситуации на КПВВ в Васильевке
- Путин поручил демобилизовать студентов "ДНР" и "ЛНР"
- Между Славянском и Константиновкой запустили новые автобусные рейсы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Краматорске отменяется бесплатный проезд в общественном транспорте
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Луганске прогремели взрывы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Зеленский поблагодарил ВСУ за стойкость на Донбассе
- Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы