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В Киеве состоялся благотворительный забег в поддержку "Азова"

19.11.2022 17:00
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В Киеве состоялся благотворительный забег в поддержку "Азова"

В Киеве на ВДНХ состоялся благотворительный забег в поддержку отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины (ОЗСП) "Азов". Организатором мероприятия выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали", сообщает Суспільне.
После забега состоялся благотворительный концерт с участием Арсена Мирзояна, Златы Огневич, группы "Тень Солнца" и аукцион, на котором для продажи были представлены уникальные лоты.
Все собранные средства пойдут на автомобильный транспорт, который очень нужен военным на передовой.



Теги: Киев, благотворительность, забег, "Азов"
 
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