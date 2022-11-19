В Киеве состоялся благотворительный забег в поддержку "Азова"

19.11.2022 17:00

В Киеве на ВДНХ состоялся благотворительный забег в поддержку отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины (ОЗСП) "Азов". Организатором мероприятия выступила Ассоциация семей защитников "Азовстали", сообщает Суспільне.

После забега состоялся благотворительный концерт с участием Арсена Мирзояна, Златы Огневич, группы "Тень Солнца" и аукцион, на котором для продажи были представлены уникальные лоты.

Все собранные средства пойдут на автомобильный транспорт, который очень нужен военным на передовой.