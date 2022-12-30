Умер "король футбола" Пеле

30.12.2022 10:00

После длительной борьбы с онкологическим заболеванием умер легендарный бразильский футболист Пеле, ему было 82 года. Об этом сообщает AP.

"Король футбола" с 2021 года лечился от рака толстой кишки и последний месяц был госпитализирован с многочисленными недугами.

Пеле провел почти два десятилетия как самый результативный бомбардир в составе бразильского клуба "Сантос" и национальной сборной Бразилии.

Пеле трехкратный чемпион мира по футболу (1958-го, 1962-го и 1970 года). Он стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.