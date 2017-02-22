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Архив - Наука и технологии

Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса

22.02.2017 15:25
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Отобрана первая тысяча потенциальных колонизаторов Марса

Компания Mars One отобрала тысячу претендентов, которые полетят колонизировать Марс. Первая экспедиция должна состояться уже в 2026 году, сообщает сетевое издание "ВладТайм".
Mars One начал свою работу еще в 2011 году и представил общественности план будущих действий для отправления людей на Марс. Уже в 2026 году первые четыре человека будут отправлены на необитаемую планету, на которой уже будет находиться предварительно доставленный груз, необходимый для их обитания. Его отправку планируют начать в 2024 году. В случае отсутствия сложностей, колонизаторы будут отправляться каждые два года.
Из первой тысячи людей, отобранных для колонизации красной планеты, большее количество являются гражданами США – 297 человек. Далее следует Канада с численностью 75 человек, Индия – 62 человека и с России – 52 добровольца. С претендентами проводят длительную работу по инструктажу, тестированию психики и многим другим навыкам, которые необходимы им будут для нахождения на чужой планете.



Теги: колония, Марс, кандидат
 
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