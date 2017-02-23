NASA обнаружило сразу три «землеподобные» планеты (ВИДЕО)

23.02.2017 10:55

Ученые американского аэрокосмического агентства (NASA) обнаружили семь планет, три из которых могут быть пригодны для существования жизни. Планеты расположены на расстоянии 40 световых лет от Земли (235 триллионов миль) в созвездии Водолея, в звездной системе ультрахолодного карлика TRAPPIST-1, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Открытие устанавливает новый рекорд по наибольшему количеству вероятно обитаемых планет, найденных вокруг одной звезды за пределами нашей Солнечной системы", - сказано в сообщении.

Систему экзопланет назвали TRAPPIST-1 в честь транзитного небольшого телескопа в Чили. В мае 2016 года, исследователи, использующие его объявили, что они обнаружили три планеты. Позже к исследованию подключились Большой телескоп европейской южной обсерватории и телескоп Spitzer.

Ученые указывают, что жидкая вода должна быть на всех семи планетах. Но больше всего шансов именно у трех, которые находятся в так называемой "обитаемой зоне". В целом в системе повторяется (с различиями) земной вариант обстоятельств для возникновения жизни. То есть, условия, которые сложились в Солнечной системе якобы случайно или чудом, на самом деле - не случайны. И то же самое может, оказывается, повториться и в других уголках Вселенной.

Полностью результаты этого открытия были опубликованы в среду, 22 февраля, в журнале Nature, а также объявлены на пресс-конференции в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Поверхность планет скорее всего скалистая, пишут ученые. Только последующие исследования позволят исследователям установить, есть ли на планетах жидкая вода. Но они уверены, что она там должна быть.

Путешествие в обнаруженную ученными систему с Земли заняло бы 39 лет, если бы полет совершался со скоростью света (и 44 миллиона лет со скоростью самолета).