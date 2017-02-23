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Sony выпустила самые быстрые SD карты в мире

23.02.2017 12:45
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Sony выпустила самые быстрые SD карты в мире

Компания Sony представила серию карт памяти SF-G объемом 32, 64 и 128 ГБ. Они имеют формат SD и поддерживают стандарт UHS-II. В режиме записи новые карты памяти Sony развивают скорость передачи данных до 299 МБ/с, в режиме чтения — до 300 МБ/с, сообщает ixbt.com.
Продажи карт в Японии начнутся 24 апреля. Цена карты памяти объемом 32 ГБ определена примерно равной $130, 64 ГБ — $220, 128 ГБ — $400. В комплект поставки входит ПО для восстановления данных Memory Card File Rescue.
Для работы с новыми картами памяти можно использовать устройство Sony USB W – S1, оснащенное интерфейсом USB 3.1.



Теги: Sony, скорость, карта памяти
 
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