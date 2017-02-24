В Гарварде потеряли единственный образец металлического водорода

24.02.2017 11:00

Ученые из Гарварда потеряли единственный в мире образец металлического водорода, который синтезировали ранее, сообщает Апостроф.

Это произошло в результате поломки специальных алмазных прессов, внутри которых под давлением в 495 тыс. атмосфер содержался уникальный материал. В середине февраля один из алмазов не выдержал и разлетелся вдребезги.

"Я никогда не видел ничего подобного. Все поверхности покрыла пудра, похожая на пищевую соду. Трудно поверить, что когда-то это был алмаз", - рассказал руководитель исследовательской группы Исаак Сильвера.

В этой пудре и потерялся образец металлического водорода размером 1,5х10 микрометра.

И это еще не худший вариант. Ведь теоретически металлический водород хранит свое состояние и в нормальных условиях. Чтобы выяснить так ли это, исследователям надо либо найти микроскопическую частицу вещества среди алмазной пудры, либо создать новый образец.