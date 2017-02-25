В сервисе Cloudflare обнаружена опасная уязвимость

25.02.2017 09:40

Компания Cloudflare, которая занимается доставкой контента и безопасностью сайтов, 23 февраля объявила о крупнейшей дыре в безопасности за все время существования сервиса. Оказалось, что незаметно для всех система автоматически отдавала в сеть данные с хранилищ своих клиентов. Причем, это могли быть даже пароли и конфиденциальная информация, сообщает AIN.UA.

Считается, что слив происходил приблизительно раз на более чем 3 млн открытых страниц. В Cloudflare заверяют, что было слито лишь 0,00003% данных. На сегодняшний день проблема устранена, а все данные, которые были случайным образом слиты в поисковики, подчищаются самыми поисковыми системами.

Сейчас в сети есть список со всеми сайтами, которые могли пострадать. Среди них есть и украинские — беглый поиск обнаружил в нем почти 7300 сайтов только с доменным именем .ua, не считая всех остальных вариантов. Если сайты, которыми вы активно пользуетесь, есть в этом списке, стоит изменить пароль.