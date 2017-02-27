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Представлена новая версия легендарной Nokia 3310 (ВИДЕО)

27.02.2017 09:40
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Представлена новая версия легендарной Nokia 3310 (ВИДЕО)

В Барселоне финская компания HMD Global представила новую версию телефона Nokia 3310 на Всемирном мобильном конгрессе, сообщает телеканал 112 Украина.
Телефон получил полностью обновленный дизайн, но кнопки на корпусе аппарата остались, также в меню был добавлен браузер Opera. Телефон весит меньше трех унций (85 грамм), а аккумулятора хватает на месяц в режиме ожидания и до 22 часов в режиме разговора. Диагональ экрана обновленной Nokia 2,4 дюйма. Телефон оснащен 2-мегапиксельной камерой.
В целом обновленная Nokia 3310 напоминает предшественника: на нем можно писать сообщения, играть в культовую "Змейку". Цена телефона составит около $51 (около 1371 грн. ).



Теги: мобильный телефон, Nokia, презентация
 
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