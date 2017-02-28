Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

SpaceX анонсировала туристический полет к Луне

28.02.2017 11:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
SpaceX анонсировала туристический полет к Луне

Компания SpaceX планирует отправить космических туристов к Луне в 2018 году. Путешествие продлится около недели. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Уточняется, что посадка на Луну не предусматривается. Двое туристов, имена которых не называются, уже внесли часть оплаты за полет вокруг Луны.
Полет будет совершен на корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.



Теги: туризм, Луна, SpaceX
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх