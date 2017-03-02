Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО

02.03.2017 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко сделал подарок студентам из ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения". Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает телеканал 112 Украина.
Как уточняется в сообщении, этот закон направлен на усиление государственной поддержки при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях для соответствующей категории людей, проживающих на временно оккупированных территориях и в населенных пунктах на линии столкновения.
Поддержка будет осуществляться в рамках государственной целевой программы и предусматривает комплекс мер (в частности полная или частичная оплата обучения, бесплатное предоставление учебников, стипендиальное обеспечение, бесплатное обеспечение проживания в общежитиях или др.). Ряд таких мер и условия их предоставления будет определять Кабинет министров.
"Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами в формировании проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и будет способствовать ее социальной адаптации", - резюмируется в сообщении.



Теги: Донбасс, закон, студенты, Петр Порошенко, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх