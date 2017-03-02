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В России выпустили новую Nokia 3310 с золотым ликом Путина
02.03.2017 11:45
Российская компания Caviar выпустила две премиум модели телефона Nokia 3310, на корпусе одной из которых есть золотое изображение президента РФ Владимира Путина, сообщает «ДонПресс».
Отмечается, что Caviar видоизменила телефон Nokia 3310, представленный на выставке MWC 2017. Nokia 3310 Supermo Putin получил корпус из титана, покрытого золотом 999 пробы. Клавиши сделаны из керамики, а на центральную кнопку управления нанесли герб. При этом на задней крышке разместили барельеф президента РФ.
По словам разработчиков, стоимость такого телефона будет составлять 99 тысяч рублей. Запуск продаж премиум модели начнется одновременно с поступлением в магазины обновленного 3310 в мире.
Теги: Россия, Путин, мобильный телефон, Nokia, портрет
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