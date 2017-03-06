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Французский автогигант купил Opel

06.03.2017 12:40
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Французский автогигант купил Opel

Французская PSA Group покупает европейское подразделение General Motors - Opel - за 2,2 млрд евро, сообщает Новое время.
Альянс Peugeot Citroen благодаря сделке увеличит свою долю на европейском рынке на 6 процентных пунктов - до 16%, обойдя Renault SA и заняв на этом рынке второе место после Volkswagen AG (24%).
Opel, по последним данным, терпит убытки с 1999 года. Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес планирует оживить неприбыльные бренды Opel и Vauxhall за счет реструктуризации операций, подобной той, что была сделана для восстановления бизнеса Peugeot и Citroen.
Заметим, что годовые продажи Opel и Vauxhall в регионе составляют около 1,2 млн автомобилей.



Теги: Франция, покупать, Opel
 
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