Россия отказывается от украинских систем управления ракетами

06.03.2017 17:20

В 2019 году Россия полностью заменит ракеты-носители с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию. Об этом журналистам сообщил источник на космодроме «Байконур», передает «Пресса Украины».

Сообщается, что в 2019 году «Роскосмос» начнет плавный перевод запусков пилотируемых кораблей Союз МС с ракет-носителей Союз-ФГ с украинской системой управления на ракеты-носители Союз-2.1а, система управления которых будет произведена в России.

Вместе с тем источник подчеркнул, что подобное решение ни коим образом не связано с текущей политической ситуацией. Дело в том, что украинские системы управления ракетами технически устарели.