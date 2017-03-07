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Приват24 запустил оплату по отпечатку пальца для любых Android-устройств

07.03.2017 09:30
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Приват24 запустил оплату по отпечатку пальца для любых Android-устройств

Еще в 2014 году поддержка сканеров отпечатков пальцев появилась в Приват24 для iPhone, позже она стала доступна владельцам гаджетов Samsung, а теперь входить в приложение и оплачивать покупки с помощью дактилоскопического датчика можно на практически любых Android-устройствах, независимо от их производителя, сообщает gagadget.com.
Технология распознавание отпечатков пальцев уже работает в обновленном Приват24 из Google Play. В комментарии разработчики добавляют, что вскоре планируется внедрение авторизации по сетчатке глаза. Речь идет о поддержке сканеров радужной оболочки, которыми будут оснащены корейские флагманы Samsung Galaxy S8 и S8+.



Теги: отпечатки пальцев, Android, оплата, Приват24
 
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