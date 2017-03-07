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Архив - Наука и технологии

Ученые определили самый опасный цвет такси

07.03.2017 10:15
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Ученые определили самый опасный цвет такси

Группа ученых из Китая, США и Сингапура провели исследование, где выяснили, такси какого цвета являются самыми опасными перевозчиками пассажиров, сообщает сетевое издание "ВладТайм".
По результатам исследования ученых, чаще всего попадают в смертельные аварии синие такси. Согласно статистике, шанс попасть в ДТП, сидя в таком автомобиле, возрастает на 9% по сравнению с "классическим" желтым такси. Специалисты объясняют, почему так происходит. ДТП с участием синего такси случается чаще, потому что, в темноте они менее заметны.



Теги: такси, цвет, ДТП
 
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