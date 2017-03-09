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Банки Северной Кореи отключили от SWIFT

09.03.2017 09:10
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Банки Северной Кореи отключили от SWIFT

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT сообщила, что приостановила работу с Северокорейскими банками, на которые были наложены санкции ООН, передает телеканал 112 Украина.
Это произошло после принятия ряда решений властями Бельгии, где базируется SWIFT.
Сообщается, что бельгийские власти одобрили ряд мер в ответ на агрессивное милитаристическое поведение КНДР и недавнюю дискуссию в связи с этим в Совбезе ООН.



Теги: банк, Северная Корея, отключение, платежная система, Swift
 
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