Создан метод чтения мыслей по мимике

12.03.2017 10:10

Американские ученые разработали уникальный метод для того, чтобы проникать в чужие мысли. По словам специалистов, все, о чем думает человек, отражается на лице при помощи мимики. Согласно результатам исследования, новый метод гарантирует 70% вероятности узнать, о чем думает собеседник, сообщает ИА "ВладТайм".

Ученые заявляют, что все процессы мозговой активности отражаются в мимике лица. По словам специалистов, если человек не умеет держать свои эмоции под контролем, то его помысли можно открыть с точностью до 100 %. Стоит отметить, что большинство людей, не умеет скрывать свои эмоции за каменным лицом. Специалисты отмечают, что некоторые мысли все же не удастся считать с выражения лица, к таковым относят сложные умозаключения, к которым человек пришел в результате долгих размышлений.

Свою разработку ученые планируют внедрить в область прикладной психологии