Роскосмос объявил набор пилотов для нового космического корабля

15.03.2017 10:20

Роскосмос объявил о наборе кандидатов в космонавты, которые отправятся на Луну, сообщает ТСН.

Победители конкурса станут первыми пилотами нового космического корабля "Федерация", который пока находится в стадии разработки. Полет на Луну, по последней информации, планируется на 2030-е годы.

Кандидаты в космонавты должны быть гражданами РФ не старше 35 лет с высшим образованием. Приоритет будет отдаваться специалистам с опытом работы в авиационной и ракетно-космической промышленности. Потенциальные космонавты должны знать английский язык и "иметь знания взаимодействия с компьютерной техникой".

Кандидатов будут отбирать по уровню образования и профессиональных навыков, психологическим качествам, состоянию здоровья и уровню физической подготовки.

Планируется, что процедура отбора начнется через четыре месяца. На данный момент в отряде космонавтов насчитывается 30 человек. 14 из них никогда не летали в космос.