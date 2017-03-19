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Архив - Наука и технологии

В США представили вертолет будущего (ВИДЕО)

19.03.2017 16:50
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В США представили вертолет будущего (ВИДЕО)

Концепт-вертолет представила американская компания Bell Helicopter на выставке Heli-Expo 2017, сообщает Racurs.ua.
Представленный прототип не летает, он создан, чтобы показать основные направления, над которыми компания собирается работать в ближайшие годы.
Интерьер новых вертолетов будет сделан из звуконепроницаемых материалов, поэтому пассажиры смогут разговаривать друг с другом без наушников и микрофонов, а с пилотом — через специальное стекло как в такси и лимузинах.
Bell Helicopter хочет избавиться от хвостового винта даже у вертолета с одним несущим винтом. Крутящий момент будет компенсирован системой внутри хвоста машины.
Пилот будет управлять вертолетом с помощью шлема виртуальной реальности и движений руками в воздухе. Рукояток или штурвала в кабине не предусмотрено.
У пассажиров тоже будут системы виртуальной реальности. С их помощью они смогут посмотреть кино во время полета или убрать кабину вокруг себя, чтобы наслаждаться видом на небо и землю.
Также у вертолетов предусмотрен винт, который будет менять форму на разных стадиях полета. Изогнутые лопасти будут хороши для высокоскоростного полета. Они смогут вытягиваться во всю длину, чтобы повысить эффективность и скорость.



Теги: США, концепт, вертолет
 
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