Google опубликовала новый алгоритм сжатия изображений

20.03.2017 12:45

Компания Google объявила о том, что выводит алгоритм сжатия изображений Guetzli в opensource. В компании утверждают, что этот алгоритм способен сжимать JPEG-файлы на 35% эффективнее других используемых методов, сообщает AIN.UA.

Guetzli пытается найти баланс между потерей в качестве и размером файла, используя поисковой алгоритм, преодолевающий разницу между психовизуальным (т.е. основанным на восприятии оттенков человеком) моделированием формата JPEG и психовизуальной моделью самого сервиса. В компании уверяют, что Guetzli ужимает файлы без значительной потери в качестве, используя более тщательную аппроксимацию изображений, чем большинство других сервисов.

На фото — пример его работы с изображением. Обычно при сжатии таких изображений возникают артефакты. Слева — исходное изображение, справа — изображение, обработанное Guetzli, посредине — обработанное libjpeg. Видно, что у Guetzli меньше артефактов.